В Казани бездомного, который хотел помочиться на фельдшера «скорой», приняли за безобидного пациента
Новый случай для проведения служебного расследования запечатлела камера телефона одного из жителей столицы Татарстана. На первый взгляд ситуация простая - на дороге лежит мужчина, а его «пинает» ногой фельдшер «скорой помощи». Автор видео выложил это в соцсети с комментарием, что «вот вам и «скорая помощь». Якобы медики пинали ногой бездомного, которому потребовалась помощь.
Этой записью заинтересовались в Минздраве Татарстана и в прокуратуре республики. Удалось установить место происшествия и дату, нашли и ту самую бригаду «скорой помощи», и даже экипаж полиции, который позже прибыл на место произошедшего.
После внутренней проверки в Минздраве Татарстана теперь утверждают, что показанное в видео - это только часть того, что происходило на самом деле.
Так, по заверениям ведомства, в кадр не попало самое главное - сцена, как «пациент» оскорбляет медиков, расстегивает ширинку и пытается помочиться на женщину-фельдшера. Когда мужчина начал кричать и пытаться ударить кого-нибудь из бригады «скорой», те вызвали полицию. Приблизиться и дать осмотреть себя бездомный не желал до последнего, кричал и оскорблял. В итоге мужчину увезла не «скорая», а правоохранители – в отдел полиции.
В Казани бездомного, который хотел помочиться на фельдшера «скорой», приняли за безобидного пациента.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU