2020-06-02T16:10:53+03:00
Общество

В Казани бездомного, который хотел помочиться на фельдшера «скорой», приняли за безобидного пациента

В соцсетях пользователи разразились негодованием после просмотра видео, на котором медик «пинает» лежащего мужчину [видео]
Лика ИСАЕВА
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Мужчину в итоге вместо больницы увезли в полицию.Мужчину в итоге вместо больницы увезли в полицию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новый случай для проведения служебного расследования запечатлела камера телефона одного из жителей столицы Татарстана. На первый взгляд ситуация простая - на дороге лежит мужчина, а его «пинает» ногой фельдшер «скорой помощи». Автор видео выложил это в соцсети с комментарием, что «вот вам и «скорая помощь». Якобы медики пинали ногой бездомного, которому потребовалась помощь.

Этой записью заинтересовались в Минздраве Татарстана и в прокуратуре республики. Удалось установить место происшествия и дату, нашли и ту самую бригаду «скорой помощи», и даже экипаж полиции, который позже прибыл на место произошедшего.

После внутренней проверки в Минздраве Татарстана теперь утверждают, что показанное в видео - это только часть того, что происходило на самом деле.

Так, по заверениям ведомства, в кадр не попало самое главное - сцена, как «пациент» оскорбляет медиков, расстегивает ширинку и пытается помочиться на женщину-фельдшера. Когда мужчина начал кричать и пытаться ударить кого-нибудь из бригады «скорой», те вызвали полицию. Приблизиться и дать осмотреть себя бездомный не желал до последнего, кричал и оскорблял. В итоге мужчину увезла не «скорая», а правоохранители – в отдел полиции.

В Казани бездомного, который хотел помочиться на фельдшера «скорой», приняли за безобидного пациента.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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