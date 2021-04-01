«Жуки» возвращаются на ТНТ с новыми проблемами, но старой солнечной атмосферой

Фото: ТНТ.

Приключения Никиты, Артемия и Дениса - главных героев сериала ТНТ “Жуки”, продолжатся уже 5 апреля. Парней, которые все еще проходят альтернативную службу в Саратовской области, параллельно пытаясь разработать и запустить уникальное приложение для знакомств, ждут новые испытания. Как избежать мести мужа любовницы? Как добиться доверия родителей девушки, которую ты собираешься увезти с собой? Как вытащить товарища из запоя? Как найти сумку с деньгами в стоге сена? Что делать, если участковый хочет всеми способами выселить тебя из дома? На все эти вопросы герои попытаются найти ответы уже в первых сериях второго сезона проекта.

Телезрителей ждет все та же солнечная деревенская атмосфера, красивые пейзажи и колоритные, неоднозначные персонажи: священнослужитель, который печет пирожки с наркотиками; участковый, который лезет на дерево за спелым яблоком; Анатолий, который, сидя в тюрьме, пропустил секс-революцию. “Жуки” продолжат говорить о проблемах российских деревень, среди которых отсутствии Интернета и старые школы, чьи здания держатся на честном слове. Из нового - беглый инвестор, который все-таки поселился в Жуках, но сразу попал в больницу с ножевым ранением, и дочь участкового Маслова, вернувшаяся в деревню и что-то скрывающая от отца.

“Жуки 2” - смешной проект, говорящий о знакомых многим россиянам темах, который заслуживал продолжения. Говорить о важном с юмором - то, что отлично получается у создателей сериалов на ТНТ. Грустно лишь от того, что некоторые поднимаемые ими проблемы остаются актуальными уже десятки лет. Однако это уже другая история.

Новый сезон сериала «Жуки» с 5 апреля в 20.00 на ТНТ