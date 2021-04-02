В Торгово-промышленной палате Татарстана состоялось открытие второго сезона проекта «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up»

Все они прошли отборочный этап и вошли в основной состав «100 лидеров - Татарстан будущего. Level up». Это ребята из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Сабинского района, Чистополя, Иннополиса, Рыбной Слободы, Пензенской области (Кузнецк), Кукмора.

В торжественном открытии проекта приняли участие эксперты, спикеры, бизнес-тренеры, партнеры и победители прошлого сезона «100 лидеров - Татарстан будущего» (2020).

С приветственным и напутственным словом к участникам обратилась идейный вдохновитель, руководитель проекта «100 лидеров - Татарстан будущего», заместитель председателя ТПП РТ по стратегическому развитию Елена Агеева. Она пожелала каждому участнику прежде всего веры в себя, веры в свое дело, посоветовала идти до конца, не упускать возможности и стараться своими проектами делать мир лучше и интереснее.

- Вы все уже победители, вы здесь. Все проекты, которые будут предложены вами могут быть реализованы. Многое зависит от вас самих. На сколько вы будете активно участвовать и поверите в себя. Будет учеба, будет бизнес-интенсив. Но не забывайте и про коммуникации. Делитесь идеями, этот проект - это сообщество, которое вы сами создаете, - сказала Елена Агеева.

Она поблагодарила всех партнеров конкурса и победителей прошлого сезона за активное участие и передала им слово. От лица выпускников проекта 2020 выступили кандидат технических наук, руководитель CEO Digital-агенства «Anybe» Бахтеев Камиль, основатель стартапа Клауддокс Сафиуллин Рим, основатель проекта «iRemember» Мельников Михаил, основатель и генеральный директор сети школ робототехники и Программирования «RoboDom» Айдар Ашрапов, Индивидуальный предприниматель, помощник депутата Гос. Совета РТ Иванов Дмитрий. Они рассказали о проекте, как об интересном и важном этапе в жизни. И посоветовали новичкам брать максимум и отдавать максимум, поддерживать друг друга.

В открытии конкурса приняла участие заместитель министра по делам молодежи Алла Кондратьева. Она призналась, что слегка завидует участникам проекта.

- Я обращаюсь к вам с легкой завистью. У вас такие спикеры, такие эксперты. Докажите, что вы лидеры, что ваши идеи нужны обществу, - сказала Алла Кондратьева.

Ко всем присутствующим обратились и эксперты, и спикеры конкурса. Специально для участия в церемонии открытия и проведения образовательного модуля из Москвы приехал Советник руководителя ФАС России, кандидат экономических наук, государственный советник 2 класса, предприниматель-эксперт Михаил Федоренко. Он пожелал не бояться вызовов и быть требовательнее к себе.

- Научить нельзя, можно научиться. Желание должно быть. Самое важное звено этого проекта – это вы, участники. Это ваши старания. Будьте активнее, задавайте вопросы и получайте обратную связь, - отметил он.

Коллегу поддержала Генеральный директор компании «GMC Consulting», член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан, бизнес-тренер Галина Маштакова. Вместе с Михаилом Федоренко они курировали и первый сезон «100 лидеров». «

- У нас задача не просто найти идею проекта, но и перенести ее в реальный живой проект, и часть из этого до защиты реализовать, а защита уже в июне. Времени мало, - сказала Галина Маштакова.

Уникальной площадкой назвала ТПП РТ и проект «100 лидеров - Татарстан будущего» Ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей», заместитель председателя Комитета ТПП РФ по развитию профессионального и бизнес-образования. По ее словам, здесь есть и экспертность, и знания, и лидерство, и люди.

Генеральный директор ООО «РУМЕДИА Казань» Глеб Ваталев, как руководитель радиостанции «Business FM Казань» отметил, что помощь бизнесу важна. И проект ТПП РТ – это абсолютно реальная помощь делами, спикерами, знаниями, реальными деньгами, так как конкурс грантовый, и перспективами.

Всех с запуском проекта и началом образовательной программы также поздравили Бизнес-партнер по управлению персоналом отделения «Банк Татарстан» №8610 Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк Кокотеева Светлана, Ведущий тренер GMC Consulting Бойцова Юлия, тренер по публичным выступлениям, тренер TEDx, радиоведущая, ведущая международных мероприятий Ахметзянова Раяна, руководитель отдела маркетинга ОЭЗ Иннополис Люкманов Альберт.

Сразу после торжественной части стартовал бизнес-интенсив. Первый образовательный модуль провел Михаил Федоренко. Разбирали темы лидерства, трендов и проектов новой экономики, учились создавать профицитную систему. Участники проекта сразу же получили первое домашнее задание. А после делились впечатлениями. Говорят, эмоции положительные, готовы стараться, выполнять задания и работать над проектами для достижения высокого результата.