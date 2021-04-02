Казань попала в топ-3 российских городов с самой благоприятной средой для проживания

Впереди Казани только Москва и Санкт-Петербург. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В эту пятницу, 2 апреля, во время пресс-конференции зам главы Минстроя РФ Максим Егоров огласил итоги расчета индекса качества городской среды за 2020 год. Так, топ-3 попала Казань с 204 баллами. Впереди только Москва (288 баллов) и Санкт-Петербург (249 баллов).

Далее после столицы Татарстана в рейтинге соответственно идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Красноярск.

Отметим, что при составлении этого рейтинга применялась методика расчета индекса качества городской среды из 36 индикаторов. Это в том числе и благоустройство, безопасность и качество общественного транспорта.

Напомним, что на днях Казань попала в другой менее приятный рейтинг. Столица Татарстана оказалась на 17 месте из 21-го в списке самых бестактных городов страны. Исследование проводили на основании ответов местных жителей на следующие вопросы: Скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?