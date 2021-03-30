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Общество30 марта 2021 14:19

Казань попала в топ самых бестактных городов России

Столица Татарстана заняла в этом рейтинге 17 место
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям? – такие вопросы были заданы жителям Казани, которые стали участниками соцопроса, проведенного агентством Zoom Market.

Ответы горожан изучили, и столица Татарстана оказалась на 17 месте из 21-го в топе самых бестактных городов страны.

Рейтинг же возглавили Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи. Попала туда и соседняя с Казанью Уфа. Столица Башкортостана оказалась на седьмом месте.