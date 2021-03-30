Новые люди оценили уровень доступной среды в Йошкар-Оле

Люди, прикованные к коляскам на всю жизнь и временно обездвиженные, мамочки с детскими колясками и пожилые пенсионеры - те, для кого на государственном уровне создана программа «доступная среда». Она обязательна к реализации в любом регионе, в каждом городе. Если не вглядываться все так и есть. Активисты и сторонники партии «Новые люди» были шокированы, когда взглянули на реальное положение дел.

- Сказать, что адаптации под нужды маломобильного населения недостаточно - мало. Проведя исследование, мы вынуждены говорить о том, что и те элементы, что есть - никуда не годятся. Такое впечатление, что все сделано не в помощь маломобильным гражданам, а «для галочки», - поделился мнением председатель. регионального отделения партии «Новые люди» в республике Марий Эл Руслан Кожанов.

Волонтеры и сторонники новой политической силы выяснили, пандусы и съезды в Йошкар-Оле хороши только на первый взгляд и реально используются они только на бумаге - пользоваться ими маломобильные жители столицы Республики Марий Эл не могут. Всему виной резкий угол наклона пандусов, отсутствие поручней и другие недочёты, выявленные практически везде: на пандусах у торговых центров, аптек, банков и магазинов.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны, я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Все недоступные точки города Новые люди зафиксировали и внесли в специальную карту. В самом скором времени с ней предстоит поработать местной администрации. А партия «Новые люди» внесёт результаты масштабной проверки доступности Йошкар-Олы в региональную программу, с которой смогут ознакомиться все избиратели. В программе особое место будет отдано и работе с бизнес-сообществом, ведь именно коммерческим структурам зачастую больше всего не хватает доступности, за которую им приходится платить из собственного кармана. Новые люди выступают с предложением – освободить от налогов затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.