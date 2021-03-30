Илдар Баязитов стал героем национального проекта «Русские маяки»

Фото: Марк Назаров для проекта «Русские маяки»

Национальный проект «Русские Маяки» представляет собой выставку-галерею известного фотографа Марка Назарова, посвященную людям, которые своим трудом, талантом и достижениями вдохновляют других.

Фото: Марк Назаров для проекта «Русские маяки»

В числе 37 персон, избранных в качестве героев галереи, наряду с признанными мэтрами своего дела, такими как актер Василий Лановой, певец Александр Розенбаум, путешественник Федор Конюхов и многие иные, руководитель национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Рафкатович Баязитов.

Фото: Марк Назаров для проекта «Русские маяки»

Мультимедийная выставка была презентована зрителям в «Есенин-центре» Москвы, с 26 февраля в течении месяца. Проект получил поддержку Фонда Президентских грантов, а также Московского государственного музея им. Сергея Есенина.

«Русские маяки» имеют некоторую аналогию с федеральным движением «Бессмертный полк». Однако, если «Бессмертный полк» увековечивает судьбы подвиги и героизм истории, то «Русские маяки» - это, прежде всего о живых, о героизме людей рядом с нами.

- Стоит только по-настоящему открыть свои глаза, настроить душу на нужный лад, и мы сразу увидим среди людей тех, кто светится особым светом, несет этот свет и делится им с другими. Они и есть «Русские маяки», - говорит автор проекта Влад Маленко.

Фонд «Ярдэм» гордится возможностью привносить «особый свет» в наше общество, делиться и освещать путь другим!