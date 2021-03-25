«Новые люди» предлагают призывникам обналичить долг перед Родиной

Внести в механизм призыва в армию элемент коммерции предлагают «Новые люди». Так призывники и военкоматы уйдут от «черных схем», а деньги, полученные за возможность остаться дома одних ребят, пойдут на помощь тем, кто честно отслужил в армии положенный срок.

Предложение сделать отказ от армии законным, но платным поступлю сразу с двух сторон – от самой партии и от участников масштабного конкурса инициатив «Марафон идей».

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Сделав схему законной и прозрачной, можно будет пополнить бюджеты и помочь тем ребятам, которые решат не уклоняться от службы в армии. Они смогут выбрать интересный себе вуз и учиться в нем за счет тех, кто в армию решил не идти.

Но на этом партия «Новые люди» не останавливается. Лидер партии Алексей Нечаев рассказал о еще одном предложении – расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Пока ее проходит довольно мало призывников, да и направлений – не много.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Алексей Нечаев отметил, он пока не сообщил министру обороны России Сергею Шойгу о предложениях партии, но своё заявление о них считает публичным приглашением к обсуждению.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

СПРАВКА

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.