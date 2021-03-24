В Татарстане священник приговорен к 13 годам колонии после того, как надругался над девочкой в автобусе-храме

По решению суда, мужчина должен провести эти годы в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Альметьевске суд признал 42-летнего настоятеля Свято-Троицкого храма виновным по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера». Священника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Его 19-летняя жертва смогла заявить о преступлении лишь годы спустя. По словам девушки, настоятель начал приставать, когда ей было всего 12 лет. Первый раз это произошло в палатке детского лагеря возле села Чувашское Сиреньково Альметьевского района Татарстана. Туда она отправилась как ученица воскресной школы, а настоятель в составе преподавательского коллектива.

Автобус приезжал в села, где нет своих церквей. Фото: pravchelny.ru

Второй раз он надругался над девочкой в салоне храма-автобуса. На нем он разъезжал по селам с 2011 года – был водителем и священником.