2019-04-11T15:51:01+03:00
Происшествия

В Татарстане священника подозревают в том, что он занимался сексом с 12-летней девочкой в автобусе-храме

Потерпевшая утверждает, что первый раз все произошло в 2012 году [фото]
Ирина ЛЕСКОВА
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Священнослужитель задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".Священнослужитель задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заявление о том, что несовершеннолетняя девочка стала объектом сексуального внимания со стороны мужчины, поступило 6 апреля этого года. Вот только, по словам потерпевшей, все произошло в августе 2012 года и в феврале 2013 года в Альметьевском районе. Тогда девочке было 12 лет, а мужчине - 40.

Правоохранителям девушка указала, что сексом с ней занимался никто иной, как настоятель Свято-Троицкого храма - уникального храма на колесах. Он представляет из себя автобус, который с 2011 года разъезжает по деревням Татарстана, где нет своих церквей. Настоятель, проводящий службы, также является и водителем.

Автобус-храм разъезжает по деревням Татарстана с 2011 года. Фото: pravchelny.ru

Автобус-храм разъезжает по деревням Татарстана с 2011 года. Фото: pravchelny.ru

Со слов потерпевшей, летом 2012 года мужчина приставал к ней в палатке возле села Чувашское Сиреньково Альметьевского района Татарстана, в другой раз - в самом автобусе-храме.

Потерпевшая утверждает, что интим между ней и священников произошел именно в салоне автобуса-храма. Фото: pravchelny.ru

Потерпевшая утверждает, что интим между ней и священников произошел именно в салоне автобуса-храма. Фото: pravchelny.ru

Сейчас подозреваемый священнослужитель задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Утверждается, что в момент совершения преступления подозреваемому священнику было 40 лет.

Утверждается, что в момент совершения преступления подозреваемому священнику было 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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