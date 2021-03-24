В Казани разыскивают мужчину с собакой, который поджег опорный пункт полиции

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Фото: прокуратура Татарстана

В среду днем - примерно в 14.00, к отделу полиции "Дербышки" подошел мужчина с собакой. С собой он нес канистру с бензином. Зашел в тамбур перед дежурной частью вылил содержимое и поджег. Сбегал мужчина, таща за собой собаку. Пожар быстро потушили - пострадал информационный стенд, мебель, компьютер и оргтехника. Площадь возгорания составила пять квадратных метров .

Неизвестного опознали - его запечатлели камеры видеонаблюдения. Им оказался уже знакомый полицейским 33-летний мужчина. Незадолго до происшествия они с ним общались. Известно, что поджигатель отсидел в колонии за разбой и грабеж.

- В настоящий момент наружные службы полиции ориентированы на розыск злоумышленника и его задержание, - сообщили в МВД Татарстана.

На месте происшествия также работают сотрудники прокуратуры.

Напомним, это не единственный случай, когда в Татарстане пытались сжечь полицию. Так, осенью прошлого года 16-летний подросток закидал отдел УМВД бутылками с "коктейлем Молотова". Поджог не удался и парень бросился бежать. Когда полицейские его догнали, он ранил одного из них ножом и был застрелен.

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