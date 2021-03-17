28 марта «День добрых дел» и Палата ремесел Татарстана приглашает к участию в мастер-классах на Open Space Market

27 и 28 марта на Казанской ярмарке будет проходить ставший традиционным Open Space Market. На площадке можно найти дизайнерскую одежду, подобрать необычные подарки на все случаи жизни, поесть на фудкорте, получить полезные знания в лектории, пообщаться и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей.

В завершающий день маркета, 28 марта, в павильоне №1, фонд «День добрых дел» совместно с партнерами и Палатой ремесел Татарстана организует благотворительные мастер-классы. На них участники смогут своими руками сделать уникальные изделия и подарки для себя и своих близких, научившись чему-то новому под руководством опытных мастеров.

Фонд начал сотрудничество с Палатой ремесел Татарстана с этого года. Организация с 2002 года работает над созданием условий для развития народных промыслов в республике, их сохранением и возрождением. Она объединяет более 400 индивидуальных мастеров и предприятий, занимающихся производством изделий народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, а также торговые организации. Большинство мастер-классов в поддержку проектов фонда на площадке Open Space Market проведут именно мастера Палаты ремесел Татарстана.

Расписание мастер-классов на 28 марта:

11.30-12.45 - Лепка и роспись глины по плитке. Мастер: Лилия Маликова @kazan.artist, для участников от 8 лет; Лозоплетение. Мастер: Игорь Бурмистров, для участников от 8 лет;

Лилия Маликова, лепка и роспись по плитке.

Игорь Бурмистров, лозоплетение.

13.00-14.15 - Изготовление керамических украшений. Мастер: Ирек Сайфутдинов, для участников от 9 лет; Золотное шитье – ручная вышивка золотыми нитями. Мастер: Анастасия Юсупова, для участников от 7 лет;

Ирек Сайфутдинов, изготовление керамических украшений.

Анастасия Юсупова, золотное шитье.

14.30-15.45 - Лепка и роспись изделий из глины. Мастер: Елена Давлетшина, для участников от 4 лет; Цветы из кожи. Мастер: Ольга Малина, для участников от 7 лет;

Ольга Малина, цветы из кожи.

16.00-17.30 - Браслеты из натуральной кожи. Мастер: Марина Заказова, для участников от 7 лет;

Марина Заказова, браслеты из кожи.

17.30-18.45 - Художественная обработка дерева, резьба по дереву. Мастер: Евгений Корезин, для участников от 11 лет.

Евгений Корезин, резьба по дереву.

Мастерская фонда «День добрых дел» на Open Space Market будет работать 28 марта с 11.30 до 18.45 по адресу Оренбургский тракт, 8 (ВЦ «Казанская ярмарка»). Для участия в мастер-классах обязательна предварительная запись по телефону: 8 (843) 225-80-69. Количество мест ограничено, в расписании возможны изменения.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8(843) 236-65-61.