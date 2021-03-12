Мир созидания – не просто говорим, а действуем!

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Внимание общественности в этом направлении представляется крайне важным, поскольку решает многие социальные вопросы. Как результат общественного запроса зародился такой культурный феномен как Созидательное общество.

На сегодняшний день для реализации глобальной объединяющей идеи, такой как созидательный формат мироустройства, достаточно иметь открытое сердце, чистую совесть и минимум навыков пользования современными средствами связи. У Василия Сухомлинского, знаменитого педагога, на этот счёт есть замечательные слова: «Человек является тем, чем он становится, оставаясь наедине с самим собой. Истинная человеческая сущность выражается в нём тогда, когда его поступками движет его собственная совесть».

Для того, чтобы понять всю важность и актуальность созидательной повестки дня, необходимо честно посмотреть на факты: во-первых, мир находится на грани (ядерной) войны и пресловутую «красную кнопку» сегодня может нажать любая «дрогнувшая рука». Во-вторых, актуальная информация о климатическом кризисе банально замалчивается в мировых СМИ – намеренно или случайно. Важен сам факт постоянного кратного увеличения числа происходящих катастроф (просто посмотрите новости на эту тему) и всё станет понятно.

Фото: pixabay.com

Ещё одна причина всерьез задуматься о будущем – это прямые последствия после разрушений от природных катастроф. Речь идёт прежде всего об утрате сельскохозяйственного статуса у земель, а значит и миграции сотен миллионов людей в другие места для проживания. Но вопрос в том, насколько готова принимающая сторона, в данном случае мы с вами, уважаемые читатели, к подобному развитию событий. Ведь это же живые люди, у них произошло несчастье и у них, как и у всех, есть обыкновенная потребность в тепле, пище и крове над головой. Задуматься стоит и о том, что катастрофы крайне непредсказуемы и происходят уже там, где ранее было всё спокойно – то есть вынужденными переселенцами можем оказаться как раз и мы с вами, дорогие друзья.

Но основной причиной дестабилизации современного мира конечно же является потребительский формат общества. Практика показывает, что жизнь в парадигме «ты – мне, я – тебе», «око за око» и так далее, мало конструктивна. И даже более того – откровенно разрушительна, потому что негативно влияет на все аспекты жизни общества. Ценность жизни человека сегодня попросту нивелирована, высмеивается всё хорошее, и вместо доброго отношения друг к другу в средствах массовой информации из года в год ретранслируется насилие.

По неведомой причине (или преднамеренно) «забывается» тот факт, что человек имеет ярко выраженный социальный характер жизни и то, что он увидел, например, в кинотеатре затем с легкостью может воплотить в жизнь. Ради интереса можете прямо сейчас посмотреть репертуар на сайтах кинотеатров, а также мировых СМИ, и всё сразу становится понятным. В числе прочих проблем можно отметить, что бюрократическая машина реагирования запросов от населения давно не справляется, всё чаще возникают сбои в системе образования, здравоохранения и т.д. Это происходит из-за того, что перестал учитываться такой фактор, как простое человеческое отношение друг к другу, чуткость и внимание.

ПОГОВОРИМ О ПЛЮСАХ

Можно перечислить минусы современного потребительского мира, но об этом и так все знают. Лучше сконцентрируемся на плюсах созидательного общества, о которых знают, по тем или иным причинам, пока что далеко не все. Кстати, интересно, а почему так происходит? Странно, но почему-то положительные новости имеют обыкновение теряться в сутолоке рекламного контента. А ведь от этого, от созидательной повестки дня, напрямую зависит наше настроение и даже здоровье.

Фото: pixabay.com

Итак, созидательное общество... Стоит сразу отметить, что это реальная платформа для объединения, существует официальный сайт и даже кнопка «Присоединиться». И сделать это (присоединиться) сможет каждый совершеннолетний гражданин планеты, достаточно иметь желание и доступ к интернету. Но прежде необходимо узнать детали того, к чему именно Вы присоединяетесь. Отправляясь в путешествие по довольно интригующим деталям, хочется дополнительно отметить, что мир сегодня как никогда полон удивительных и неожиданных открытий.

Как известно, у истоков всех великих начинаний и свершений так или иначе стоит волонтёрский порыв, стремление сделать мир лучше. С проектом «Созидательное общество» дело обстоит точно так же – он был создан на волонтёрской платформе и всего лишь за несколько лет существования к нему уже присоединились миллионы людей. У любой глобальной идеи, а тем более такой благородной, как мир созидания и взаимоуважения, существуют определенные предпосылки. В данном случае предпосылками для старта послужили не только красноречивые факты потребительского общества, но и, по сути, всего лишь одна фраза: «Просто время пришло!».

Люди устали жить в страхе и интуитивно ищут пути выхода из многочисленных кризисов, то есть, уже сформировался вполне определенный общественный запрос. А раз существует подобный запрос и раз каждый вечер ребёнок засыпает с просьбой еды на следующий день для братика или сестренки; раз молодые родители принимают решение оставить детей в интернате для того, чтобы справиться с выплатой ипотеки; раз пожилые люди снова и снова откладывают сбережения на «черный день»; и раз существуют границы не только между странами, конфессиями, политиками, но и между близкими людьми и даже родственниками; – то значит и будет дан соответствующий ответ как приемлемый выход из непростого положения.

8 ОСНОВ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Более того, люди сами этот ответ озвучивают во время многочисленных интервью и соцопросов. Обыкновенные волонтёры – участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» – в течение практически девяти лет принимали активное участие в культурных событиях по всему миру, задавая ключевой вопрос «Каким вы видите общество будущего?». В течение длительного промежутка времени миллионы ответов людей были проанализированы и в результате появились 8 основ – суть и квинтэссенция Созидательного общества.

Кратко 8 основ состоят прежде всего из ценности жизни Человека, его свободы и безопасности. А также: в прозрачности и открытости информации для всех, созидательной идеологии, развитии личности, справедливости и равенстве, самоуправлении общества. На сегодняшний день, имея последние достижения в сфере информатизации и IT-технологий, реализовать все данные основы в жизнь не представляет трудностей. Как говорится, было бы желание. Главная работа состоит в оповещении миллиардов людей о том, что подобное существует.

Важный момент – всё это действительно реальность, а не фантастика. Причём реальность, которая реализуется у нас, как у современников, прямо на глазах. Всё происходящее является эволюционной ступенью развития цивилизации, это гарантия стабильности, порядка и гармонии во всех сферах жизни общества. Именно поэтому важен этап информирования. Далее последует политический этап – когда во всех странах появится общественный запрос на созидательный формат общества. И затем – общемировой референдум о принятии 8 основ как единственно приемлемых для выживания человечества в нынешних условиях нескончаемой череды кризисов (пандемии, изменения климата, войн, экономических коллапсов и т.д.).

Все 8 основ Созидательного общества опубликованы на официальном сайте. На этом же сайте опубликована интересная статья «Основы Созидательного общества и этапы его построения». Также можно посмотреть крайне познавательную и информативную передачу «Созидательное общество» с участием Игоря Михайловича Данилова . В целом, на сайте представлена подробная информация и о проекте, и о логотипе (значение и символика), собрано огромное количество интервью, в том числе в видео формате.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

Как всё начиналось? Просто однажды волонтёры со всего мира приняли решение и - начали говорить. 11 мая 2019 года состоялась первая международная конференция «Общество. Последний шанс», в которой приняли участие более 140 стран мира, сотни тысяч онлайн-подключений, сотни стриминговых платформ, трансляция синхронно переводилась на 7 языков мира. И всё это благодаря усилиям обыкновенных волонтёров. Затем 20 декабря 2020 года состоялась вторая глобальная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем»: 180 стран мира, миллионы онлайн-подключений, тысячи стриминговых платформ и уже более 35 языков синхронного перевода.

Не стесняясь, люди на весь мир озвучили реалии сегодняшнего дня. Спикерами встречи выступили самые обыкновенные люди, которые озвучили то, о чём думает каждый жителей планеты; что выбор Созидательного общества сегодня является неотъемлемой частью жизни каждого законопослушного и добропорядочного гражданина. Действительно, когда совесть чиста и внутри душевный подъем, то говорить об истине легко и приятно – и не важно, насколько большая аудитория перед тобой. Ведь во всех культурах есть образ идеального мира, в котором люди испокон веков хотят жить – это мир, о котором говорили все величайшие пророки во все времена. Теперь просто пришло время, когда мы, как разумное общество, можем воплотить это всё в реальность.

20 марта 2021 года (в 15:00 по Гринвичу) состоится третья онлайн-конференция, она так и называется – «Созидательное общество. О чём мечтали пророки». Подключиться может каждый человек, из любой точки планеты. Узнать мнения людей со всего мира о созидательном формате общества и присоединиться к участию в уникальной волонтёрской инициативе можно на официальном сайте. Любые идеи, вопросы и предложения можно присылать на почту: info@allatraunites.com. Другую сопутствующую информацию можно узнать в соцсетях по хештегам: #СозидательноеОбщество #allatraunites

Мир не стоит на месте, всё очень стремительно меняется и ветер перемен настойчиво стучится в окна. Но что именно это будет – ветер ураганов и бурь, или же веяние Созидательного общества, проявление настоящей заботы друг о друге и мир безопасности, решать уже нам, каждому из ныне живущих миллиардов людей.