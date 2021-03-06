В феврале в Татарстане выявили на 30% меньше случаев коронавируса, чем в январе

В феврале в Татарстане выявлен 1 931 случай заражения, Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане в феврале зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом. За этот месяц был выявлен 1 931 случай заражения, что на 30% меньше, чем в январе. Такие данные на республиканском совещании привела руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Также, по ее словам, в первую неделю марта в регионе в день регистрируется чуть более 50 случаев заражения коронавирусом.

Возвращаясь к данным за февраль, Марина Патяшина отметила, что, несмотря на спад заболеваемости COVID-19, в Татарстане на 26% увеличилась доля внебольничных пневмоний.

- Все ограничения будут сниматься поэтапно. Послабления невозможны без формирования коллективного иммунитета населения, массовой вакцинации против коронавируса, - отреагировал на спад заболеваемости премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По его словам, сейчас в республике от коронавируса уже привито 92,4 тысячи человек, из них 37 тысяч – это люди старше 60 лет. В Татарстане организовано 153 пункта вакцинации, треть из которых мобильные.

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