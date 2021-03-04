13 марта фонд «День добрых дел» приглашает на встречу женского клуба

Психосоматика - связь души и тела человека. Это целое направление в психологии и медицине, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и развитие соматических заболеваний. Тело и душа неразрывно связаны, а многие болезни могут быть спровоцированы психологическими проблемами, полученными стрессами, невыраженными эмоциями.

Участницы женского клуба в фонде «День добрых дел» будут обсуждать эти и другие вопросы, а в ходе арт-терапии смогут лучше узнать себя и почувствовать, в каком направлении идти по пути к оздоровлению души и тела. Руководит клубом и модерирует встречи Наталья Ипполитова - психолог высшей категории с опытом работы более 22 лет, специалист по арт-терапии, бизнес-тренер.

Ближайшая встреча состоится в фонде 13 марта с 11.00 до 13.00 по адресу ул. Калинина, 3. К работе клуба можно присоединиться в любое время, участие – бесплатное по записи, телефон: 8 (843) 236-65-61. Для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, при посещении фонда необходимо использовать маски.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

- Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», туркомпании «Магеллан+К», Казанском техникуме народных художественных промыслов, КНИТУ-КАИ им. Туполева и НТЦ «Переработка стекла», изучали гончарное искусство в мастерской Лилии Григорьевой и профессию художника в галерее Славы Зайцева, поучаствовали в Том Сойер Фесте и познакомились со строительными профессиями, пообщались с музыкантами Казанского оркестра La Primavera.

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8(843) 236-65-61