Пациент казанского хосписа Ильдар Гисматуллин запустил проект «Я выбираю любить жизнь»

Идейный вдохновитель и создатель онлайн проекта #явыбираюлюбитьжизнь – пациент Казанского детского хосписа им. Анжелы Вавиловой, ребенок-инвалид Ильдар Гисматуллин с диагнозом: ангиоматоз Штурге-Вебера (опухоль сосудов головного мозга), симптоматическая эпилепсия с тяжелыми фокальными приступами, левосторонний гемипарез, оперированная глаукома, атопическая бронхиальная астма.

Проект стартовал в феврале 2021 года в инстаграм аккаунте @ildariklilipooh, которому не существует аналогов. Проект включает в себя видео-посты о жизни ребенка-инвалида Ильдара Гисматуллина, как особенного ребенка с момента рождения и до сегодняшнего дня.

- Очень надеюсь, что наш опыт поможет многим жить полноценной жизнью и достигать невозможных высот. Я научу Вас радоваться и любить жизнь, быть милосердными и уметь сострадать людям, которые нас окружают, - рассказала куратор проекта, юрист, привлеченный специалист реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Лилия Гисматуллина.

Кроме того, проект включает в себя прямые эфиры со священнослужителями, детским психологом и врачами Казанского детского хосписа им. Анжелы Вавиловой, а также с особенными людьми, которые не сдались перед своим диагнозом и живут полной жизнью.