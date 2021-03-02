Сегодня, 2 марта, в Казани пассажиры всех видов общественного наземного и подземного транспорта оказались в непростой ситуации: они не смогли расплатиться за проезд банковскими картами. Кондукторы требовали наличные - это стало причиной ряда конфликтных ситуаций.Напомним, именно оплата наличными за проезд в тех же автобусах с 1 марта повысилась с 30 до 35 рублей. При этом обещалось, что цена билета останется прежней для тех, кто решит оплачивать банковскими и транспортными картами.- Да это они специально придумали, чтобы больше денег собрать с пассажиров, - возмутились в этот вторник жители Казани в соцсетях на отказ кондукторов принимать безналичную оплату.Нет, горожан, конечно, тут же поспешили успокоить, что виной всему технический сбой.- 13.30 произошел технический сбой со стороны банка, - официально объяснили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.Именно этот сбой в работе банка-оператора и стал причиной всех неудобств. Через некоторое время АО \\"Транспортная карта\\" сообщило, что ошибка устранена и возобновлена возможность оплатить проезд при помощи карт любых банков.