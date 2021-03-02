В понедельник, 1 марта, свой 64-й день рождения отпраздновал президент Татарстана Рустам Минниханов. С праздником его поздравляли как лично, так и в социальных сетях. Не остались в стороне и казанские школьники – участники вокально-хореографического ансамбля лицея №177 «Шатлык» (Радость – Тат.). Дети сняли клип на песню, в которой отметили достижения именинника на посту главы республики.- Нам сегодня не до сна, беренче кон (первый день – Тат.) к нам пришла весна. Подарила всем она его – президента нашего. Рустам абый! Соседей пусть грызет обида. Среди других глав регионов чемпион он. На воду корабли спускает, в мир вертолеты продвигает, построил он завод «Танеко» – стройка века. IT он развивает смело. Дал миру город Иннополис – гордо шерим (делимся – Ред.) в сторис, - спели школьники.В последних строчках дети выразили надежду на то, что Рустам Минниханов «увидит и репоснет» их ролик. Так и случилось – президент Татарстана заметил необычное поздравление и поделился им на своей странице в социальной сети. Его подписчикам песня лицеистов по большей части пришлась по душе:«Ребята постарались, хорошо спели»,«Такие маленькие, а уже такие талантливые»,«Умнички! Скоро на их концерты можно будет приходить?»,«Такое новое, смелое, креативное поколение растет!».Были среди комментаторов, правда, и те, кто попросил администрацию лицея и правительство не втягивать детей в политику. В любом случае, ролик с песней-поздравлением на странице Рустама Минниханова уже посмотрели 97,3 тысячи человек, а на странице лицея - 14,3 тысячи.Ранее под эту же музыку популярной стала другая песня татарстанских детей - о городах республики. Тогда члены вокального ансамбля \\"Детский город\\" с самоиронией дали краткую характеристику Мамадышу, Бугульме, Елабуге, Набережным Челнам, Альметеьвску и, конечно, Казани.Отметим, что данная мелодия и подача с использованием детского хора стали в Татарстане популярны после того, как Сергей Светлаков высмеял экологию в местном химграде – Нижнекамске. Тогда ему ответили так же, заявив в песне, что в городе все хорошо и пригласили в гости. С тех пор в Татарстане это и превратилось в некий челендж.