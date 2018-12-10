2018-12-10T16:08:59+03:00
Общество

Дети из Татарстана ответили «хору Светлакова» на песню про Нижнекамск

После выхода ролика на центральном телеканале, вопросом серьезно занялись в администрации города [видео]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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В воскресенье 9 декабря в Нижнекамске состоялась игра КВН на кубок главы Нижнекамского района Татарстана.

В самом начале гости увидели ответное видеообращение к «хору Светлакова». Неделей раньше в программе «Слава Богу, ты пришел» известный шоумен представил песню про то, как отдыхается рядом с Нефтехимом и экологическое состояние города.

В песне, которую в ответ исполнили нижнекамские дети, горд наоборот представлен, гостеприимно и дружелюбно, а в финале Сергея Светлакова и вовсе приглашают в гости на эчпочмак:

«Нам сегодня не до сна, у отца начало отпуска.

Путевки мы не будем брать.

Ведь город не хотим свой покидать.

Нижнекамск! У нас для всех открыты двери.

Мы Сабантуй гуляем неделю.

Салют на праздник смотрим сутки, деньги есть.

Нижнекамск! У бабушки здесь восемь соток, качаем нефть и нет решеток.

У каждого по три машины, живем красиво, все ништяк.

На полдники едим чак-чак, на ужин будет бишбармак.

Мы приглашаем Светлакова на эчпочмак, в Нижнекамск!»

Дети из Татарстана ответили «хору Светлакова» на песню про Нижнекамск.

Все дело в том, что после выхода песни про Нижнекамск на федеральном телеканалу редактору местного клуба КВН Сергею Миллеру позвонили из управления по делам молодежи и спорта города и попросили приготовить ответ.

- Мы с ребятами собрались и за один вечер накидали текст - уже на следующий день прошел кастинг, на котором отобрали талантливых детей со всего города. Сначала в студии они записали голос, а весь следующий день снимали на площадке. Детей одели в такие же костюмчики, как у «хора Светлакова» и подобрали очень похожие декорации, - рассказал журналисту «КП-Казань» Сергей Миллер.

На момент когда редакция «Комсомолки» связалась с редактором нижнекамского куба КВН, они находились в администрации города, куда их вызвали чтобы отблагодарить за достойный ответ Сергею Светлакову.

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