Роспотребнадзор Татарстана рассказал, обязательно ли носить двойную маску

Никаких новых рекомендаций в республике по этому поводу не выдавались. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В эту среду, 24 февраля, на пресс-конференции пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева официально прокомментировала решение правительства Чехии об обязательном ношении в стране двойной медицинской маски в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что с этого понедельника в Чехии одна маска уже не считается защитой от коронавируса. Населению там вменили обязательное ношение в магазинах, общественных пространствах и транспорте индивидуального средства защиты с наночастицами или двойной медицинской маски, пишет kp.ru.

В Татарстане же, по словам Миляуши Замалиевой, достаточно одной маски, так как это средство индивидуальной защиты барьерного типа. Оно может быть, как одноразовым, так и многоразовым. Главное менять маску через каждые два - три часа или раньше, если она промокла. Ничего сверх этого в республике делать не заставляют, отметила пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана.