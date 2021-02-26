Представителей Общественной Палаты России встретили председатель совета фонда «Ярдэм», член Общественной Палаты Татарстана Илдар Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова.Гостей сопровождала председатель Общественной Палаты Татарстана Зиля Валеева.С деятельностью фонда ознакомились член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Республики Крым Иван Иванович Абажер, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Анатольевич Бедкин, председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым Анастасия Сергеевна Гридчина, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Юрьевич Зорин, старший научный сотрудник ФГБУН «ПФИЦ УРО РАН» Михаил Сергеевич Каменских, члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Сергей Владимирович Киришов, Сергей Васильевич Ряховский, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Татьяна Савватеевна Куюкина, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Магометович Лагкуев, руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Владимирович Лебедев, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Маргарита Арвитовна Лянге, Советник отдела организационного обеспечения деятельности ФКУ «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» Дарья Павловна Санюк, заместитель директора ФГБУ «Дом народов России» Евгений Анатольевич Соловьев, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства Просвещения Российской Федерации Анна Александровна Тимофеева, заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Федеральной службы государственной статистики Венера Жафаровна Чумарина и другие.Гости высоко оценили проекты фонда «Ярдэм», отметив социальную значимость деятельности в гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.- Я слышал о фонде «Ярдэм» раннее, но личные впечатления оказались гораздо богаче и фундаментальнее. Здесь подходят на высоком научном уровне, здесь то что мы называем благотворительностью и самое главное теплота сердец людей, которые все это делают. Здесь люди возвращаются к активной социальной и гражданской жизни, имеют возможность себя реализовать, сосредоточиться на своем здоровье. Вся работа в фонде «Ярдэм» реализуется людьми, которые умеют сформулировать цели и задачи гуманитарные, реализовать это на деле. Я считаю, что это очень хороший пример и он достоин для подражания, распространения во многих регионах и странах. Я бы хотел пожелать успехов всем, кто занимается этим проектом, всем кто отдает сюда тепло своих сердец, внимание, силы и интеллект. Это достойное дело! - поделился впечатлениями Председатель Комиссии общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межрелигиозных межнациональных отношений Зорин Владимир Юрьевич.Лянге Маргарита Арвитовна заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межрелигиозных межнациональных отношений отметила важность и значимость социальных проектов для людей с ограниченными возможностями.- В центре «Ярдэм» я впервые и меня конечно он поразил абсолютной такой теплотой и направленностью на человека. У нас обычно люди с ограниченными возможностями воспринимаются как некий субъект, и зачастую как-то не думают о том, что человеку наоборот нужно дать больше свободы, как и учат здесь в центре «Ярдэм» – свободе. Это меня конечно потрясло и поразило, и я бы очень хотела, чтобы таких центров у нас было больше, тогда все мы будем более человечными, самостоятельными и свободными, - отметила Лянге Маргарита Арвитовна.Гридчина Анастасия Сергеевна председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым отметила необходимость реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями на межрегиональном уровне:«Это действительно непередаваемое впечатление, мне кажется многим регионам надо брать такой опыт. Мы слышали от организаторов, что есть люди, которые просто теряли зрение, люди, которые уже рождались с дефектами зрения. В центре «Ярдэм» они могут себя чувствовать полноценными людьми, заниматься спортом, это действительно очень важно, и я буду рассказывать об этом центре. Такие практики действительно очень важны и нужны нашему обществу»Фонд «Ярдэм» заинтересован в системном развитии проектов, направленных на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Для сотен людей центр фонда стал тем местом притяжения, куда они хотели бы всегда возвращаться.