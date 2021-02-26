Роспотребнадзор Татарстан разрешил родителям посещать утренники в детсадах

Для этого нужно получить согласие руководства образовательного учреждения, а также соблюсти ряд антиковидных мер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту пятницу, 26 февраля, на пресс-конференции пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева озвучила официальный ответ на запросы родителей.

Да, они могут посещать утренники в детсадах республики. Напомню, с этим вопросом родители начали обращаться в управление еще до Дня защитника Отечества – 23 февраля. Тогда было объявлено, что согласно санитарному закону страны делать этого нельзя. Тем не менее в Роспотребнадзоре Татарстана нашли в нем возможность. Посещение утренников родителями возможно, но только с согласия руководства образовательного учреждения.

Но этого, как оказалось, мало. Надо при этом строго соблюдать ряд условий. Так, утренник проводится внутри одной группы детсада, на каждого ребенка приходится один взрослый посетитель не достигший 65-летнего возраста.

Для последних необходимо организовать отдельный вход, чтобы не было пересечения с родителями из других групп. А также обязательным является измерение температуры при посещении детсада - термометрия.

Кроме того, в помещении, где проводится утренник, на одного человека должно приходится не меньше четырех квадратных метров площади. В нем обязательно наличие антисептиков и облучателя. После утренника в помещении необходимо провести влажную уборку и проветривание.