Сергей Морозов об избитом людьми псе: "Больно смотреть, что натворил нелюдь с Боцманом"

По словам главы региона, он всю жизнь держит дома собак, поэтому не смог пройти мимо этого возмутительного случая. Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

ЧП в произошло Ульяновске утром 18 февраля, когда двое неизвестных - мужчина и женщина, напали с палкой на собаку, охраняющую гаражный кооператив на улице Автомобилистов. Пес по кличке Боцман не сумел сбежать потому, что был на цепи. Утверждается, что собаку били палкой причем так, что у нее вытек глаз. Помимо голову у животного был поврежден позвоночник.

Как рассказал потом сторож кооператива, неизвестные приехали на отечественной легковушке и потребовали номер телефона председателя. Дозвонились до него и заявили, что приезжали сюда накануне и собаки поцарапала им машину. Якобы женщина потребовала выплатить ей пять тысяч рублей за материальный вред. Видимо когда ей отказали, то ее приятель схватил черенок от лопаты и начал избивать собаку.

Бил так, что черенок сломался в нескольких местах. Когда из будки на помощь Боцману выскочил сторож, то агрессивный мужчина напал и на него. Закончив расправу над псом парочка села в машину и уехала, успев пригрозить "последствиями" всем в этом гаражном кооперативе.

На помощь умирающему от побоев Боцману пришли неравнодушные ульяновцы. Собаку перевезли в ветеринарный центр. Там раны полученные животным осмотрели и обработали. Сейчас Боцман находится под пристальным вниманием специалистов. Они предполагают, что пса придется отправить в другой город, чтобы сделать все необходимые снимки и МРТ головы, а также позвоночника.

- Боцман пережил ночь, встал уже, пьет водичку, глаз один выбит, второй пока что не видит, скорее всего, из-за отека, - сообщает волонтер и ветврач Елизавета Силаева.

НЕСМОТРЯ НА СУРОВЫЙ ВИД, ОЧЕНЬ ПОСЛУШНЫЙ И ЗАБОТЛИВЫЙ

Тем временем владельцы гаражей в том самом кооперативе искренне недоумевают - Боцман уже несколько лет живет там и, несмотря на суровый вид, очень послушный и заботливый рядом с детьми. А если и лает, то только когда видит чужих. То, что пес мог как-то повредить автомобиль, все сомневаются - где пес, и где проезд между гаражей?!

Неожиданно ситуацию с избиением Боцмана под свой личный контроль взял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Возмущенный расправой с собакой, он попросил начальника УВД Ульяновска разыскать злоумышленников. Вскоре мужчину и женщину, скрывшихся с места нападения на собаку, задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

- Меня до глубины души поразил случай, который произошел в Железнодорожном районе. Больно смотреть, что натворил нелюдь с верным псом по кличке Боцман. Всю жизнь держу дома собак, поэтому не смог пройти мимо этого возмутительного случая, - отметил Морозов. - Я хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего региона, которые не бросили Боцмана в беде. Спасибо за добро.

Морозову уже доложили, что собаке понадобятся дополнительные клинические обследования, а агентству ветеринарии поручено оказать всяческое содействие.

СПАСЛИ ВТОРОЙ РАЗ

К слову, сегодня, 19 февраля, Боцман мог снова погибнуть. Едва пес начал оправляться от жестокого избиения в ветклинике, как произошел пожар в торговом центре, где она расположена. Загорелась булочная. Из-за дыма люди не могли проникнуть внутрь и спасти животных, в том числе и Боцмана. Пришлось дожидаться сотрудников МЧС, которые вынесли всех питомцев на улицу. К счастью, никто из людей и животных не пострадал.