Пожар в торговом центре Ульяновска: из находящейся в нем ветлечебницы не смогли спасти животных

Из-за дыма за питомцами было не пробраться внутрь. Фото: скриншот с видео

В Ульяновске в 16.00 (по местному времени) загорелся торговый центр на улице Рябикова. Посетителей и персонал многочисленных магазинов, расположенных там, эвакуировали в срочном порядке.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС Ульяновской области обнаружили, что происходит возгорание в булочной "Хлебница".

Сотрудники "Зооветцентра" сообщают в соцсетях, что им пришлось спешно эвакуироваться, но в помещение, которое сильно задымлено, остались животные - собаки и кошки.

Спустя некоторое время ветеринары сообщили, что всех животных эвакуировали при помощи сотрудников МЧС Ульяновской области. Все питомцы живы.

Напомним, что в регионе на сегодня это не единственный пожар, который произошел в торговом объекте. Так, в Димитровграде загорелся магазин, который расположен в охраняемом памятнике архитектуры.