Марина Патяшина: вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступит в Татарстан в марте

Это однокомпонентная вакцина – достаточно одной инъекции. Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 19 февраля, во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в республику вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступит в марте. Правда, при этом она не смогла назвать точное количество ожидаемых доз этого препарата.

Напомним, «ЭпиВакКорона» это однокомпонентная вакцина – достаточно одной инъекции. И ее можно использовать и для защиты от инфекции людей старше 65 лет. Отметим, что сейчас в Татарстане население массово прививают «Спутником V» - двухкомпонентной вакциной. Между первой и второй инъекцией должен пройти 21 день.

По данным Минздрава республики, на сегодня ею уже привито 65 024 местных жителей, из них на второй укол пришли 13 459 человек.

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