В Димитровграде в охраняемом памятнике архитектуры загорелся магазин

На месте происшествия. Фото: скриншот с видео

Возгорание в здании магазина автомасел на улице Пушкина в Димитровграде началось днем 19 февраля. По предварительным данным, загорелся товар и едкий химический запах вместе с клубами дыма распространился на большой территории.

По предварительным данным, продавцы и покупатели успели покинуть опасное помещение. На месте происшествия работают сотрудники МЧС Ульяновской области.

Для справки, здание, где произошел пожар, относится к памятникам архитектуры местного значения - оно принадлежало купцу Рейнгольду Лянгеру. Он был собственником нескольких булочных, артели по производству колбас и торговал хлебо-булочными изделиями.