Бастрыкин завел дело на экс-мирового судью Казани из-за многомиллионной взятки

Главный следователь России Александр Бастрыкин. Фото: СК РФ

Главный следователь России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки" в отношении 38-летней уж бывшей мировой судьи Кировского района Казани.

Служительница Фемиды попала под подозрение, когда в 2017 году три местных жителя стали фигурантами уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве - брали деньги с тех, кто был заинтересован в нужном приговоре по гражданским делам. Во время следствия "всплыла" фамилия мирового судьи Кировского района - якобы женщина предлагала решить вопросы с апелляций по одному из дел, которое рассматривала ее коллега. Когда женщина в мантии поняла, что ею заинтересовались коллеги, то она решила найти человека со связями, который поможет ей остаться безнаказанной. Таким оказался один из сотрудников ГИБДД Татарстана. Мужчина хвастал большими связями среди коллег на разных уровнях и якобы мог решить любые вопросы.

Вот к нему и обратилась тогда еще судья в мантии. Женщина попросила сделать так, чтобы все подозрения следователей в отношении ее по факту посредничества во взятке исчезли. "Решала-гаишник" сказал, что готов помочь ей, но не бесплатно. За свои услуги он запросил 5 миллионов рублей.

Деньги от судьи он получил через посредницу в октябре 2017 года. Но свое обещание "решала" не исполнил - спустя время уже бывшая судья была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы.

Теперь следствие будет изучать еще одно дело о взятке экс-судьи, в которой она, кстати, призналась сама.

- Поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки в отношении осужденной послужила написанная ею явка с повинной, - сообщили в Следственном комитете России.