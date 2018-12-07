2018-12-10T12:08:41+03:00
Происшествия

Председатель Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении казанской судьи в отставке

36-летняя Эльмира Зиганшина стала фигурантом расследования по взятке
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Покушение на посредничество во взяточничестве – в этом подозревают 36-летнюю судью в отставке из Казани Эльмиру Зиганшину. Уголовное дело в отношении нее возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, в августе прошлого года, работая мировой судьей участка №1 Кировского района Казани, Зиганшина попросила своего сожителя Артема Косарева помочь. А именно сообщить представительнице истца по одному из гражданских дел, что она может помочь принятию решения по апелляционной жалобе в его пользу за 450 тысяч рублей. Эта взятка предназначалась должностным лицам Верховного суда Татарстана. В итоге сожитель судьи по цепочке рассказал об этом своему приятелю Роберту Хайрутдинову, а тот знакомому Эльдару Аюпову. Последний же сделал озвученное предложение представительнице истца.

Последняя сообщила об этом правоохранителям. В итоге 8 сентября 2017 года после передачи денег был задержан Аюпов. После он, а также Косарев и Хайрутдинов признали свою причастность в полном объеме.

- Сейчас идет работа над выявлением дополнительных эпизодов противоправной деятельности судьи в отставке. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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