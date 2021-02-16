В Татарстане ФСБ задержала "благотворителей", собиравших деньги для террористов

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие в террористической деятельности". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму и Татарстане сотрудники ФСБ задержали несколько человек, которые через интернет собирали деньги для террористов ИГИЛ*.

По версии силовиков, эти группы, члены которых являются гражданами России, с 2015 по 2019 года брали у соотечественников средства под видом благотворителей. Вот только деньги эти предназначались для международных преступников.

Во время обысков у подозреваемых в финансировании боевиков были найдены и изъяты компьютеры, а также средства связи и носители информации. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие в террористической деятельности". Сообщили в ФСБ Татарстана.

Напомним, в конце прошлого года в Казани силовики так же задержали целую группу мужчин, которые являлись членами местной террористической ячейки. Они планировали свергнуть законную власть в России и создать свою по доктрине, так называемого «всемирного халифата». Они, по версии следователей, вербовали новых членов и распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию.

* запрещенная в России международная террористическая организация