В Казани задержали группу исламистов из запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Задержания проходили сразу по нескольким адресам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани сотрудники ФСБ задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в участии в террористической ячейки, запрещенной в России, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (деятельность организации запрещена постановлением Верховного суда России с 2003 года, - ред.). Во время задержания, которое прошло одновременно по нескольким адресам, были пойманы пять человек.

Все они, как успели установить силовики, осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирною халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Свою подрывную деятельность они вели с применением конспиративных мер, проводили собрания и они распространяли среди жителей Татарстан террористическую идеологию, одновременно вербуя новых сторонников запрещенной организации.

Сразу после задержания прошли обыски в их домах. Там было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

- Следственным подразделением органа безопасности и отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, - сообщили в ФСБ.

* международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» решением Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.