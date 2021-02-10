Рустам Минниханов утвердил даты проведения в Татарстане Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 10 февраля, своим указом президент Татарстана Рустам Минниханов официально утвердил даты проведения в республике мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году. В этот раз они выпадают на будни дни и согласно региональному законодательству являются нерабочими. Их бы отменили только в том, случае, если праздники пришлись на субботу или воскресенье, то есть и без того выходные дни.

Итак, Ураза-байрам 2021 в Татарстане будет официально отмечаться 13 мая (четверг). Соответственно предшествующий ему священный для мусульман месяц Рамадан начнется 13 апреля (вторник).

В свою очередь проведение Курбан-байрама 2021 году намечено на 20 июля (вторник).

Отметим, что в Духовном управлении мусульман Татарстана определили даты этих праздников еще в декабре 2020 года, опирается на местные географические особенности и астрономические данные. Но официально их все же своим указом утвердил президент республики Рустам Минниханов.