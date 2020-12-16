Стало известно, когда в 2021 году Татарстан будет отмечать Ураза-байрам и Курбан-байрам

В 2021 году эти все праздники приходятся именно на будни. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана определились с точными датами праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году.

- При определении начала и конца месяцев мусульманского календаря Совет улемов опирается на местные географические особенности и астрономические данные, - отмечает ДУМ Татарстана на своей официальной странице в соцсети.

Так было определено, что в 2021 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 13 апреля (вторник). Он продлится 30 дней. По истечении которых будет отмечаться праздник Ураза-байрам. Он приходится на 13 мая (четверг).

В свою очередь Курбан-байрам в 2021 году в Татарстане мусульмане отметят 20 июля (вторник).

Таким образом, жители республики получат в следующем году два дополнительных выходных, ведь, согласно региональному законодательству, дни Ураза-байрам и Курбан-байрам являются нерабочими. При этом есть исключение – эти праздники не переносятся на другие даты, если приходятся на субботу и воскресенье. А в 2021 году они выпадают на будни.