“Можете поклясться на Конституции, что никого не принуждают?”: на круглый стол, посвященный вакцинации от коронавируса в Татарстане, ворвались антипрививочники

В итоге по фактами принуждения граждан просят обращаться в оперштаб республики по борьбе с COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 февраля, в Общественной палате Татарстана состоялся круглый стол, посвященный теме вакцинации от коронавируса. В нем среди прочих приняли участие ученые-вирусологи, инфекционисты, генетики, медики и юристы.

Задать им вопрос могли все желающие. Этой возможностью не пренебрегли и антипрививочники. Одна из них практически ворвалась на мероприятие и попросила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонину поклясться на Конституции, что никто не принуждает людей вакцинироваться.

Дело в том, как заявила женщина, что на ряде предприятий региона начальство заставляет работников записываться на прививку, угрожая увольнением. Авдонина заявила, что лично никого не принуждает, но клясться ничем не собирается. Ее поддержала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, напомнившая, что вакцинация носит добровольный характер.

В итоге с фактами принуждения граждан просят обращаться в оперштаб Татарстана по борьбе с COVID-19.

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