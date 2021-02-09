Минздрав Татарстана напомнил о шести противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

По последним данным прививку от COVID-19 сделали 24 тысячи жителей республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков напомнил о шести противопоказаниях для вакцинации от коронавируса. Среди таковых: гиперчувствительность к компонентам препарата, острая фаза каких-либо заболеваний, обострение хронической болезни, аллергия на составляющие вакцины, беременность и кормление грудью. Также прививку не делают несовершеннолетним.

Напомним, что по последним данным прививку от коронавируса сделали 24 тысячи жителей Татарстана, 5 400 из которых уже получили вторую инъекцию препарата "Спутник V".