Новые люди выберут лучшие идеи для программы партии

С 12 февраля партия «Новые люди» запускает уникальный федеральный политический проект «Марафон идей». В течение двух месяцев будет идти сбор и оценка лучших идей населения России по улучшению жизни в отдельных городах, регионах и даже целой стране. Об этом журналистам во время своего визита в Казань рассказал председатель партии Алексей Нечаев.- В нашей стране достаточно людей с активной гражданской позицией, которые голосуют, но не могут выдвинуть свою идею о том, как сделать жизнь в своем поселке, городе или регионе лучше, интереснее, богаче материально и эмоционально. Все мы отвечаем за свои семьи, компании, рабочее место. Есть идеи? Давайте они лягут в основу того, что будет происходить в нашей стране. Заканчивается эра профессиональных политиков и чиновников, начинается эра, в которой важнее обычные люди, - заявил Нечаев журналистам.«Марафон идей» стартует 12 февраля. Первый этап – сбор проектов – продлится до 15 марта. Поделиться инициативами можно несколькими способами: записать видео или опубликовать пост в социальных сетях с описанием идеи, сопроводив хэштэгом #брейншторм_новые_люди, или заполнить заявку на сайте marafon.newpeople.ru. Каждый участник получит вознаграждение.С 15 марта по 15 апреля в 70 регионах России пройдет череда конференций, где определят лучшие инициативы. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.- Самые сильные и полезные идеи войдут в программу партии, которую мы сейчас редактируем, - анонсировал председатель партии Алексей Нечаев.Кроме того лучшие проекты будут отмечены денежным призом – в каждом регионе авторы самых актуальных предложений получат на их реализацию 300 тысяч рублей.Кроме того, во время своего визита в Казань Нечаев объявил о начале избирательной кампании в Государственную думу.- Татарстан – это важный регион, где мы видим большой потенциал для Новых людей. Сторонников здесь становится все больше, хотя штаб появился здесь только в ноябре. Здесь живут уникальные люди, которые стремятся к развитию региона. Именно по этой причине мы начинаем подготовку к выборам в Госдуму отсюда, - подчеркнул Нечаев.По его словам, партия заинтересована в активистах, которые не только состоялись профессионально, но и имеют успех в реализации ярких социально-значимых проектов.Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Нечаев подчеркнул, что в современной политической системе желательно применять стандарты антимонопольного законодательства. Это поможет избежать принципа подавляющего большинства представителей партий в Государственной думе, что позволит заявить о себе и другим партиям.Напомним, партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее председателем является основатель научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Осенью 2020 года представители партии прошли в заксобрания четырех регионов – Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. На выборах в городскую думу Томска партия набрала более 15% голосов.В Татарстане в настоящее время открыто два штаба – в Казани и Набережных Челнах. Совсем скоро откроется штаб в Альметьевске.Для участия в выборах в Государственную думу партия «Новые люди» планируют выдвинуть и список, и около 200 кандидатов-одномандатников.