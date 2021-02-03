Вакцинация от коронавируса не повлияет на принятие решений о снятии ограничений в Татарстане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация от коронавируса не повлияет на принятие решений о снятии ограничений в Татарстане. Об этом в эту среду, 3 февраля, на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина. По ее словам, ни одна вакцина не дает 100% защиты от вирусов. В первую очередь, на дает полную гарантию от осложнений болезни и смерти от нее.

Так, что же влияет на смягчение коронавирусных ограничений в Татарстане и, главное, когда отменят масочный режим и жители смогут вдохнуть полной грудью?

Для принятия решений о снятии ковидных ограничений, по словам Авдониной, надо, чтобы порядка 60% населения республики имело коллективный иммунитет, то есть антитела. Они могут быть приобретены в результате перенесенной болезни или все-таки в результате вакцинации.

Пока же масочный режим в Татарстане сохранится минимум до марта 2021 года - до того, как завершится сезон ОРВИ и гриппа. Последний, к слову, в республике еще не выявляли. Это связывают с тем, что в настоящий момент в Татарстане циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

В самом Роспотребнадзоре республики к вопросу отмены масочного режима планируют вернутся лишь в конце марта. Как заверила Любовь Авдонина, именно тогда станет ясно, какие показатели были достигнуты, в том числе в сезон ОРВИ и гриппа.