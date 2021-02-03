В Татарстане на 33% снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

При этом в республике до сих пор не выявлен грипп.

Сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в регионе снизилась доля тяжелых форм заболевания коронавирусом – на 33%. Если в декабре доля таких пациентов составляла 4,3% от общего числа зараженных, то в январе этот показатель на уровне 2,9%.

Кроме того, по словам Авдониной, в настоящее время в Татарстане фиксируется перераспределение в самой структуре заболевания. Так, число случаев внебольничной пневмонии снизилось на 6%, но при этом коронавирусом в бессимптомной форме стали болеть на 8% реже.

В свою очередь выявленные ковидные пациенты с симптомами составили почти 95% от общего числа зараженных.

Также Любовь Авдонина отметила, что татарстанцы по-прежнему подхватывают коронавирус именно внутри семей (72%). Количество таких заражений превышает число инфицированных внутри трудовых коллективов (27%).

Остается на первом плане у Роспотребнадзора Татарстана и ситуация с ОРВИ. И это, несмотря на то, что показатели по ним ниже эпидпорога. Большинство заболевших ОРВИ приходится на жителей Казани – почти 55%. Но при этом в республике до сих пор не был зарегистрирован грипп – циркулируют вирусы негриппозной этиологии.