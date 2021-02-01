Гидрометцентр Татарстана предупреждает о сильном снеге и метели

днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с 18.00 1 февраля и до 18.00 2 февраля местами ожидается ухудшение погоды. Так, согласно прогноза регионального Гидрометцентра, в республику придет сильный снег, в том числе и мокрый, метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, на дорогах могут образоваться сильная гололедица и снежные заносы.

Весте с этим отдельно в южных районах Татарстана ожидается еще и дождь. Что же касается температуры воздуха, то ночью она прогнозируется в пределах от -5 до -10 градусов, а днем – от -1 до -6, в юго-восточной части региона при этом столбики термометров и вовсе могут показать от 0 до +2 градусов.