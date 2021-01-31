Почему в Казани закрываются газетные киоски

no_title. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первый взгляд это покажется удивительным, но обычный казанец, покупая в киоске любимую газету или журнал, в этот момент хочет быть похожим на водителя за рулем. Ведь многие автозаправки столицы Татарстана по уровню сервиса стали походить на уютное кафе, предлагающее попутно все необходимое в дорогу. Вот и поклонник свежей прессы предпочел бы выбрать издание, полистать его, заодно выпив чашечку кофе с круассаном, в небольшом киоске, куда можно зайти по пути на работу.

Только у таких киосков для прессы есть будущее в Казани. В этом твердо убежден руководитель наиболее крупной сети газетных киосков в столице Татарстана - директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов. И вот какие доводы в пользу этой маркетинговой позиции он привел в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей».

- Почему в столице Татарстана закрываются киоски прессы?» На ваш взгляд, какие причины этому способствуют?

- Почему закрываются? Очень сильно изменилось потребительское поведение, связанное с падением уровня жизни рядового казанца. Как выглядел еще относительно недавно, в 2012 году, типичный киоск прессы? Это небольшой стеклянный павильон с маленьким окошком, куда покупателю предстояло просунуть денежку и откуда получить от продавца необходимое издание - газету, журнал либо канцелярскую мелочовку в качестве сопутствующего товара. Толком разглядеть, что вынесено на обложку этого издания, каково его содержание, покупатель, конечно, не мог. Все! Это время ушло безвозвратно! Сейчас покупателя еще надо вначале заманить в киоск, а потом он уже подумает, что там купить. Но для этого ему нужно создать комфортные условия.

Каковы самые большие потребности человека в большом городе? Перекусить. Получить информацию. Воспользоваться туалетом. Вот он - новый формат привычного газетного киоска, например, на остановке общественного транспорта. Куда он может войти, укрывшись от непогоды, а заодно, оглядевшись, согреться чашечкой горячего кофе с бутербродом, купить сигареты и, полистав удобно выложенные для просмотра газеты и журналы, приобрести понравившееся. Это должно быть помещение не менее 15 квадратных метров, рассчитанное на одновременное нахождение в нем примерно 10 покупателей. Один из таких наших киосков стоит на остановке «Площадь Свободы». Сейчас в нашем ведении в Казани 76 киосков прессы, и мы постепенно заменяем старые на киоски вот этого нового типа. Большие, современные, а главное, удобные для покупателя.

- Какова стоимость такого павильона?

- Если брать вариант с оформлением попроще, чем тот, что на площади Свободы, но той же вместимости, то цена такого киоска в среднем 500 тысяч рублей. К сожалению, мы не обладаем достаточными финансовыми возможностями, чтобы произвести быстрое обновление нашей киосковой сети. В этом вопросе показателен пример других городов, например Москвы, Липецка. Так, по заказу правительства Первопрестольной было изготовлено 2 тысячи киосков прессы единого современного образца, которые затем передали в аренду распространителям прессы. Это же большая помощь! Нет необходимости брать кредиты на приобретение таких помещений, строить их самим, все уже готово: бери и занимайся только своей работой - непосредственно реализацией. В Липецке местная администрация нашла другой способ поддержки распространителей прессы - там заметно снизили для них арендную плату за землю.

- Как вы оцениваете ситуацию у нас в Татарстане?

- Смотрите, у нас успешно действует медиахолдинг АО «Татмедиа». Это мощная структура, объединяющая сотни изданий, их высококвалифицированные сотрудники готовят для своих читателей проверенный качественный контент.

Таким ведущим печатным изданием, в частности, являются и «Казанские ведомости». Популярная газета вот уже на протяжении многих лет выполняет социально значимую функцию. Прежде всего за счет максимально полного и компетентного информирования граждан обо всех наиболее значимых событиях и явлениях, происходящих в самой Казани и Татарстане в целом, о позиции и действиях властей, их усилиях, направленных на решение волнующих граждан вопросов и проблем.

Но на завершающем этапе у таких весомых изданий республики - донесение этой информации до населения, распространение печатных изданий - дело тормозится! Сеть распространения не развита! Почему бы «Татмедиа» по примеру правительства Москвы не выступить инвестором для строительства сети стандартных, нового образца павильонов под своей эгидой?

Ведь информация, особенно имеющая государственное значение, - очень важный канал общения, взаимодействия власти и населения.

Например, это прекрасно ценят и понимают во Франции. Здесь сеть киосков по распространению печатной продукции имеет государственную поддержку в виде ежегодных субсидий для отрасли. Киоски прессы в Париже - это как раз и есть те самые мини-маркеты, о создании которых в Казани ратуем и мы. Более того, вдаваясь в подробности, добавлю, что газетные киоски Парижа оборудованы даже биотуалетами!

Да, биотуалет в газетном киоске Казани, вероятно, будет приятной неожиданностью для местных жителей, хотя эту идею и трудно пока воплотить. А почему бы нет? Ведь в конечном итоге все зависит от желания и финансовых возможностей потенциальных инвесторов отрасли.

Изучая зарубежный опыт, стоит отметить также, что функции павильонов прессы расширяются. В европейских странах в таких павильонах населению предоставляются самые различные услуги, в том числе информационные, рекламные, осуществляется прием платежей, производится выдача заказов интернет-магазинов. Многие государства Европы в этот сложный для печатной прессы период оказывают киосковым сетям господдержку в виде налоговых льгот и прямой финансовой помощи.

А продолжая разговор о Казани, отметим - наши павильоны прессы являются одним из основных розничных каналов реализации печатных СМИ. Точки продаж печатной продукции в настоящее время не утратили своей актуальности для рынка и являются основной демократичной, массовой и наиболее эффективной формой распространения газет, общественно-политических изданий. Именно в киосках представлен максимально широкий ассортимент прессы и книг, находящийся в шаговой доступности для жителей Казани.

Так что и казанские киоски должны быть модернизированы в соответствии с требованиями и вызовами времени. И уже в обозримом будущем стать мультимедийными универсальными точками - объектами культуры каждого микрорайона, оказывающими населению целый комплекс социально значимых услуг: платежный терминал, раздачу справочной информации (визуальной, аудио- и печатной), интерактивную карту, раздачу контента по Bluetooth или Wi-Fi (звукового, фото, видео), выдачу интернет-заказов, курьерские услуги. Площадь таких объектов должна составлять не менее 15 квадратных метров.

В числе пожеланий сегодняшнего дня, жизненно важных для функционирования киосков прессы, - установить льготные тарифы на потребляемую электроэнергию для предприятий, реализующих периодическую печатную продукцию в розницу.

- Опишите, пожалуйста, портрет жителя Казани, приходящего в ваши киоски прессы.

- Основной контингент сейчас - это женщины средних лет, от 35 лет и старше. Они покупают любимые женские издания - газеты, журналы, кроссворды. Вторая категория, следующая за ними, - мужчины более старшего возраста, от 45 лет и старше. Как правило, они приходят за серьезной прессой, предпочитают знакомиться с аналитикой. Разумеется, в числе приоритетов чтения у мужчин остается спорт, а также охота и рыбалка. Кстати, вопреки сложившемуся стереотипу часто покупают печатные издания и молодые люди. Зайдя к нам выпить кофе и пооглядевшись, они покупают журнал с заинтересовавшей их статьей, чтобы внимательно почитать уже дома.

Так что сохранение этой положительной привычки - доверие к печатному слову в Татарстане - наша общая с государством задача.