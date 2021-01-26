Заканчивается прием заявок на участие в конкурсе «Лифт в будущее»

Фото: архив Благотворительного фонда "Система"

31 января - крайний срок приема заявок для участия в конкурсе «Лифт в будущее для карьерного центра вуза».

Грантовый конкурс «Лифт в будущее для карьерного центра вуза» объявлен для центров карьеры и других подразделений российских вузов, которые содействуют трудоустройству студентов.

В рамках конкурса будут выбраны лучшие инициативы по применению образовательной онлайн-платформы «Лифт в будущее» в целях карьерного развития студентов.

Фото: архив Благотворительного фонда "Система"

Грантовое финансирование проектов откроет победителям Конкурса новые возможности для развития надпредметных навыков у студентов и поддержки их на пути карьерного развития.

Для участия в конкурсе подразделения вузов разрабатывают проект по применению образовательной онлайн-платформы «Лифт в будущее» для развития надпрофессиональных навыков и решения профориентационных вопросов у студентов, учащихся учреждений среднего профессионального образования и школьников.

Фото: архив Благотворительного фонда "Система"

Общий грантовый фонд конкурса составляет 2 млн рублей. Число победителей Конкурса не ограничено, при этом сумма одного Гранта не может превышать 300 000 рублей.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

- Первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе – с 22 декабря 2020 г. по 31 января 2021 года;

- Второй этап – оценка заявок и определение победителей – с 01 по 15 февраля 2021 года;

- Третий этап – заключение договоров с победителями и реализация проектов победителей Конкурса - с 15 февраля по 15 декабря 2021 года.

Подробная информация об условиях участия, включая положение о конкурсе и критерии оценки, читайте на сайте Благотворительного фонда «Система».

Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе осуществляются уполномоченными представителями Организатора Конкурса:

Мильшина Мария

по электронной почте: info@mail.lift-bf.ru или milshina@bf.sistema.ru, или по телефону в Москве: +7(495)737-44-19 (с 11.00 до 18.00 по московскому времени).