“Говорили, что у меня ничего не получится”: клип экс-полицейского из Казани набрал более 33 миллионов просмотров

"Ягода-Малинка" пока единственный клип на авторскую песню Хабиба Шарипова. Фото: скриншот с видео

Из Казани в Москву Хабиб Шарипов переехал еще в 2018 году, чтобы принять участие в музыкальном шоу на одном из федеральных телеканалов. Тогда 27-летний молодой человек ради этого ушел из полиции, где работал криминалистом, а также оставил фанатов, число которых в соцсети перевалило за 200 тысяч.

Дело в том, что свой первый кавер казанский полицейский выпустил еще в 2011 году - на песню Quest Pistols "Ты так красива". Именно его Хабиб и считает точкой отсчета своей творческой карьеры.

- Дело было так: сижу я дома, щелкаю каналы, и тут мое внимание привлекает этот клип. В мою голову моментально приходит мысль: "Почему бы мне не попробовать сыграть эту песню на гитаре? Да что там сыграть! Я ведь могу ее даже записать на камеру!" Так я и сделал. А после выложил в YouTube и все просто разорвалось. Напомню, это был 2011 год. Время, когда иметь 100-300 друзей ВКонтакте считалось уже хорошим количеством. Так вот, у меня их было около ста, но после выхода моего первого кавера понеслось такое, что начали добавляться не по 10, не по 20, а по 100 человек. Для меня это был шок и я понял, что мне нужно продолжать, - рассказывал Шарипов в разговоре с корреспондентом "Комсомолки".

Однако он писал и свои песни. Например, еще подростками они с другом посвятили целый трек родной школе в Набережных Челнах. Правда, тогда молодой человек больше занимался баскетболом, чем музыкой. Хабиб даже играл за сборную города и часто приезжал на соревнования в Казань, куда после переехал учиться на юриста и стал работать в полиции.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

С первой попытки в желанное шоу Хабиб не прошел. Талант парня, его голос, харизму и внешние данные оценили, но репертуар оказался слишком уж экстравагантным. Бывший полицейский решил удивить жюри исполнением песни Ольги Бузовой.

Но весной того же 2018 года телезрители проголосовали за то, чтобы Шарипов все же стал участником конкурса. Так и случилось. В проекте казанец не победил, но армию своих фанатов и подписчиков увеличил в разы. Дальше были новые релизы песен и блогерство.

КЛИП ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Последней на сегодня песней Хабиба стала "Ягода-малинка". Снятый на нее клип в интернете за короткое время набрал уже более 33 миллионов просмотров.

- Когда я уходил из полиции, мне сказали у меня ничего не получится! Когда я включил "Ягоду-малинку", мне сказали что это очень слабая песня! Но я никого не слушал и делал то, что люблю. Слушайте только свое сердце и не сворачивайте с пути, - написал певец на своей странице в соцсети.

Кому-то клип понравился, кому-то нет, но многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что "песня веселая, а главное без всяких реклам и голых женщин":

"По моему это одна из самых добрых и безобидных песен года"

"Простая, заводная песенка, но при этом хит. Спасибо, что без мата"

"Заводная, простая песня! Хожу пою весь день, и настроение отличное"

На видео молодой человек танцует и поет на фоне, цвет которого все время меняется. Вместе с Хабибом в клипе также снялись блогеры Милана Хаметова и Наташа Маркова.

Отметим, "Ягода-Малинка" пока единственный клип на авторскую песню Хабиба Шарипова. Премьера трека состоялась больше двух месяцев назад, но он до сих пор держится в топах различных чартов.