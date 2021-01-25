Жителя Татарстана приговорили к колонии строгого режима за публикацию интимных фото экс-супруги

Обычно в Татарстане за такое присуждали только штраф, но в этот раз свою роль сыграло прошлое мужчины. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В соцсети попали фотографии жительницы Бугульмы. Причем все снимки были можно сказать с пометкой 18+. Интимную фотосессию интернет-пользователи начали цинично обсуждать. Увидела их сама героиня. Женщина не оценила такой интимной публикации без ее разрешения и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни"

К слову, горожанка сразу поняла, кто мог выложить ее фото в соцсети - их она делала вместе с мужем, произошел развод. Страсти видимо еще кипели, так как до публикации интимных снимков женщина встречалась с экс-супругом и они поссорились. Именно сразу после конфликта эти фото и появились в соцсети.

Мужчину вызвали и допросили. Ранее уже судимый 30-летний житель Бугульмы свою причастность и вину признал полностью.

- С учетом наличия судимости мужчину приговорили к шести месяцам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Именно наличие судимости стало решающим фактором для назначения столь сурового приговора за интимные фото бывшей жены.

Отметим, что за подобное в Татарстане обычно присуждали только штраф. Так, например, по такой же уголовной статье - "Нарушение неприкосновенности частной жизни", виновным признали 29-летнего жителя Апастовского района. Он распространил интимное видео своей подруги после расставания – сделал это из мести. За что мужчину приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей.