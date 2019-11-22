Татарстанец отделался штрафом за взрослое кино с его подругой

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-22T14:21:28+03:00

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29-летнего жителя Апастовского района суд признал в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как следует из материалов дела, молодой человек снял на мобильный телефон взрослое кино с участием своей подруги. А когда они поссорились, то парень опубликовал это интимное видео в мессенджере. Сделал это он из мести, а кино посмотрели все, кто хотел.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU