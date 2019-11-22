Татарстанец отделался штрафом за взрослое кино с его подругой
После ссоры он опубликовал интимное видео в мессенджере
Парень снимал "клубничку" на камеру мобильного телефона.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
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29-летнего жителя Апастовского района суд признал в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как следует из материалов дела, молодой человек снял на мобильный телефон взрослое кино с участием своей подруги. А когда они поссорились, то парень опубликовал это интимное видео в мессенджере. Сделал это он из мести, а кино посмотрели все, кто хотел.
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU