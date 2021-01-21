Халяль как образ жизни: в Казани второй год работает Исламский юридический центр

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ДОГОВОР ПО СТАНДАРТАМ «ХАЛЯЛЬ»

- В нашей республике в согласии и взаимопонимании живут представители множества национальностей и вероисповеданий, и мусульмане - одна из самых многочисленных групп, - отмечает Джалиль хазрат Мустафин, директор Исламского юридического центра. - Необходимость в комфортной среде, отвечающей ценностям ислама, назрела давно, и в последние годы халяль-индустрия в Татарстане стремительно развивается. Нужно подчеркнуть, что она включает не только рынок дозволенной исламом продукции, но и услуг, оказываемых по канонам шариата.

Среди них - исламские юридические услуги, которые учитывают и нормы российского законодательства, и требования ислама. Пример - вопрос из сферы семейного права, по которому с нами часто консультируются: какие мусульманин имеет права и какие несет обязанности при разводе.

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА БЕЗ ОБМАНА

- У меня есть и религиозное образование (я окончил Казанское высшее мусульманское медресе «Мухаммадия»), и высшее юридическое, полученное в Томском государственном университете. За плечами также 10-летний опыт работы имамом, - продолжает Джалиль хазрат. - Ко мне часто обращались с такими, например, вопросами: «является ли конкретное решение (корректное с точки зрения закона) правильным по нормам шариата?», «как составить договор о поставках и взаимных обязательствах без пунктов о пенях и неустойках?». С увеличением числа клиентов, которым важен не только юридический аспект вопроса, а еще и религиозный взгляд на их проблему, стало понятно, что этим направлением нужно заниматься отдельно, и в результате в столице РТ был создан Исламский юридический центр.

Наши специалисты оказывают услуги физическим и юридическим лицам в сфере гражданско-правовых отношений. Юристы участвуют в досудебных спорах и судебных тяжбах в судах общей юрисдикции, арбитражных и мировых. Спектр широк - дела коммерческие, область семейных, имущественных и многих других отношений.

Чаще всего к нам обращаются по вопросам семейного права, в частности по бракоразводным делам (расторжение брака, раздел имущества, порядок общения с ребенком, определение его места жительства). Нередко это касается расторжения брака между гражданами разных стран, то есть относится к международному праву. На втором месте - деловые отношения.

Возможность для деятельности исламских юристов предоставлена самим законодательством Российской Федерации: с учетом принципа свободы договора и в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ, граждане и организации свободны в деталях договора и сами могут формулировать его условия.

Договор, составленный по нормам «Халяль», не будет содержать обязательств по уплате процентов за пользование деньгами, признаков чрезмерного риска и неопределенности, создания монопольного положения или сговора. Кроме того, сторонам не разрешается скрывать информацию о дефектах предлагаемых товаров или услуг.

Исламские юристы не будут браться за дела, связанные с запрещенным (харамом), к примеру, по заемным отношениям типа взыскания неустойки, или за те, которые заставляют говорить неправду в суде. Решение, кто прав, а кто нет, принимает суд. А задача исламских юристов - защищать интересы клиента без обмана и подтасовок. Они, например, должны отказаться от дел, связанных с лишением родительских прав: по шариату, это разрыв связи родителей и ребенка.

Джалиль Мустафин (справа): «Исламские юридические услуги учитывают и нормы российского законодательства, и требования ислама». Фото: из личного архива Джалиля Мустафина

«ОТСТАИВАЙТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

- Нужно ли отстаивать свои интересы или лучше пустить все на самотек? В Священном Коране (сура «Ан-Ниса», аят 135) сказано: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость». Так что ответ совершенно определенный, - отмечает Джалиль Мустафин. -Кстати, к юристу, консультирующему по нормам исламского права, может обратиться и немусульманин. Понятие «исламский юрист» - все равно что знак качества, ведь он мыслит еще и категориями морали и нравственности, по которым исламский мир живет столетиями. Это и гарантия порядочного поведения самого юриста.

К слову, специалисты, которые работают в Исламском юридическом центре, не только высоко квалифицированы, но и имеют хорошую репутацию. Чтобы найти и пригласить на работу таких юристов, пришлось приложить немало усилий.

Слова «успех», «успешность» много значат для современного человека. В мусульманстве же понятие успеха сформулировано еще 1,5 тысячи лет назад. Это следование правильному пути, который был определен в Священном Коране и который проповедовал и практиковал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Такой путь ведет и к успеху в обычном понимании, ведь мы избегаем множества дурных вещей (обман, разврат, алкоголь и пр.).

Поддержка исламского юриста помогает избежать запретного и помогает идти по дороге душевного и материального благополучия.

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