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В Казани от смерти на морозе сотрудники Росгвардии спасли трех человек

Температура воздуха на улице составляла 30 градусов мороза
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Одного из спасенных, который недавно перенес инсульт, военнослужащие довели до квартиры. Фото: Росгвардия Татарстана

Одного из спасенных, который недавно перенес инсульт, военнослужащие довели до квартиры. Фото: Росгвардия Татарстана

В Казани военнослужащие казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии во время патрулирования улиц города спасли от гибели на морозе трех мужчин.

Так, вечером 15 января наряд в составе рядовых Ивана Казарина и Алима Масаева заметил прохожего. Пенсионер вышел с автобуса и забыл, куда ему идти. Он начал замерзать. Росгвардейцы взяли у него номер телефона родственников и позвонили им. До их приезда военнослужащие находились рядом с мужчиной. За что от пенсионера и его родни получили благодарные слова.

Еще два подобных случая произошли 17 января. На улице Короленко в Московском районе Казани так же сотрудники Росгвардии - сержант Александр Корнеев, рядовые Артур Сабгиянов и Залим Бишенов, заметили лежащего на остановке пенсионера.

Самостоятельно мужчина поднять не мог, да и речь его была невнятной. Росгвардейцы попытались узнать у него, где он живет, чтобы проводить его до квартиры, но тот не вспомнил адрес. Зато военнослужащие, не оставившие мужчину в беде, помогли вспомнить один из номеров телефона близких. В итоге росгвардейцы смогли дозвониться до супруги пенсионера. От нее они узнали, что мужчина недавно перенес инсульт, вот он и путается с адресом дома, в котором живет. К счастью он находился рядом с той самой остановкой, на которой нашли пенсионера.

- Военнослужащие помогли ему дойти до квартиры и передали супруге, - сообщил "Комсомолке" пресс-секретарь ВНГ Росгвардии Татарстана Игорь Силко.

Третий случай, когда росгвардейцы в Казани вновь спасли человека от смерти на морозе, произошел в тот же день. Рядовые Эмиль Назаров, Ислам Тебердиев и Булат Батталов увидели лежащего в снегу нетрезвого мужчину. Самостоятельно передвигаться он уже не мог, тогда росгвардейцы помогли ему встать на ноги и довели до магазина. Туда наряд и вызвал "скорую". Дождавшись медиков, росгвардейцы продолжили несение службы.

К слову, в указанные дни, когда военнослужащие спасли людей, температура воздуха на улице достигала 30 градусов мороза.

Напомним, что это не единственный случай в Татарстане за январь 2021 года, когда люди в погонах приходили на помощь людям и спасали их от смерти. Так, в новогодние праздники сотрудники ГИБДД увидели на обочине дороги замерзавшего мужчину. Он был покрыт инеем и стоял на коленях, так как стоять сил у него уже не было. Мужчина провел на трассе всю ночь, пытаясь поймать попутку. Полицейские посадили его в служебный автомобиль, отпоили горячим чаем. А когда поняли, что у спасенного есть признаки обморожения, отвезли в ближайшую больницу.

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