Несколько дней назад на 125 километре трассы \\"Цивильск-Ульяновск\\" в Дрожжаноском районе республики у молодого водителя сломался его автомобиль \\"Богдан\\". Исправить поломку самостоятельно он не смог. Он пытался попросить помощи у проезжающих мимо автомобилистов, но те игнорировали его сигналы. Помимо водителя в салоне сломавшейся машины находилась и его мать. Вскоре они начали замерзать.В итоге легковушку на обочине с включенной \\"аварийкой\\" заметил проезжающий мимо инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД Дрожжановского района лейтенант полиции Ильнар Сулейманов. Выяснив, что произошло, офицер вызвал эвакуатор, а замерзающих сына и мать обогрел в салоне своего патрульного автомобиля. Затем он доставил их к родственникам.- Семья, попавшая в трудную ситуацию, поблагодарила Ильнара Сулейманова за умелые и своевременные действия, а также поблагодарила сотрудника за профессионализм и человечность, - сообщили в МВД Татарстана.