Казанцы игнорировали просьбы соблюдать социальную дистанцию на авиашоу "Я выбираю небо"

В субботу, 25 июля, у центра семьи "Казан" в Казани состоялось масштабное авиационной шоу "Я выбираю небо!". Массовое мероприятие провели, несмотря на пандемию коронавируса. Да, у входа горожан просили соблюдать социальную дистанцию, им даже выдавали средства индивидуальной защиты и антисептики.

Вот только, отойдя от металлоискателей, организаторов мероприятия и полицейских горожане снимали маски и начали толпиться то у развлекательных площадок, то у ларьков с едой. Не меньше было и народа на самой набережной, где можно было лучше разглядеть показательные полеты самолетов и вертолетов.

У входа горожанам выдавали средства индивидуальной защиты, которыми, правда, мало кто воспользовался.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Посмотреть авиашоу пришли тысячи казанцев.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Развлекательные площадки пользовались большой популярностью среди гостей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА