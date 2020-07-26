2020-07-26T13:43:04+03:00
Общество

Казанцы игнорировали просьбы соблюдать социальную дистанцию на авиашоу "Я выбираю небо"

Люди без масок и перчаток толпились у входа, у ларьков с едой и у развлекательных площадок [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Массовое мероприятие провели, несмотря на пандемию коронавируса.Массовое мероприятие провели, несмотря на пандемию коронавируса.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

В субботу, 25 июля, у центра семьи "Казан" в Казани состоялось масштабное авиационной шоу "Я выбираю небо!". Массовое мероприятие провели, несмотря на пандемию коронавируса. Да, у входа горожан просили соблюдать социальную дистанцию, им даже выдавали средства индивидуальной защиты и антисептики.

Вот только, отойдя от металлоискателей, организаторов мероприятия и полицейских горожане снимали маски и начали толпиться то у развлекательных площадок, то у ларьков с едой. Не меньше было и народа на самой набережной, где можно было лучше разглядеть показательные полеты самолетов и вертолетов.

У входа горожанам выдавали средства индивидуальной защиты, которыми, правда, мало кто воспользовался. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

У входа горожанам выдавали средства индивидуальной защиты, которыми, правда, мало кто воспользовался.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Посмотреть авиашоу пришли тысячи казанцев. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Посмотреть авиашоу пришли тысячи казанцев.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Развлекательные площадки пользовались большой популярностью среди гостей. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Развлекательные площадки пользовались большой популярностью среди гостей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Без маски на мероприятии был замечен и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Без маски на мероприятии был замечен и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией
В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек
В Йошкар-Оле состоялся турнир по пейнтболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР Дмитрия Логинова
В центре Казани иномарка насмерть сбила пешехода, которая переходила дорогу на “красный”
Пожарные спали 35-летнего казанца, чья квартира загорелась
В Ульяновской области нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика
В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом
Альберт Шигабутдинов попал в топ-9 российских миллиардеров, которые разбогатели во время пандемии коронавируса
В Казани на празднике «Я выбираю небо-2020» Росгвардия Татарстана примет участие в выставке
На присоединенных к Казани землях появится лыжно-биатлонный комплекс
Президент Татарстана анонсировал создание спецотдела по мониторингу терроризма в соцсетях
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов о #Суварстроит: «Мы делаем одно дело»
Не заметили друг друга: в Татарстане на Волге катер столкнулся с пловцом
С 7 августа 2020 года увеличат количество авиарейсов из Казани в Калининград
На фоне пандемии коронавируса бюджет Татарстана не дополучил минимум 31,6 миллиарда рублей
Праздник «Я выбираю небо-2020» в Казани 25 июля: программа мероприятий
Трех татарстанцев обвиняют в убийстве соседа и поджоге его машины
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей