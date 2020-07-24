2020-07-24T12:11:50+03:00
Общество

Социальная дистанция и частая дезинфекция: какие правила появятся в школах Татарстана с 1 сентября 2020 года

В Роспотребнадзоре объяснили, как собираются обезопасить детей от риска заражения коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНА
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Кабинеты в школах будут не только проветривать, но и полностью дезинфицировать в том числе при помощи бактерицидных облучателей.Кабинеты в школах будут не только проветривать, но и полностью дезинфицировать в том числе при помощи бактерицидных облучателей.Фото: Татьяна Коркина
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Несмотря на волнения родителей, в новом учебном году татарстанские школьники все же вернутся за парты. Вот только в учебных учреждениях будут действовать новые правила, которые должны обезопасить детей от риска заражения коронавирусом. Подробнее об этом журналистам рассказала зам главы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Так, за парты учащихся будут рассаживать с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Как этот процесс будет организован в небольших кабинетах или при больших классах пока, правда, не ясно.

Кроме того, впускать на занятия школьников будут после проведения утреннего фильтра - измерения температуры. Так, дети с признаками ОРВИ на уроки допускаться не будут.

И, конечно, кабинеты в школах будут не только проветривать, но и полностью дезинфицировать в том числе при помощи бактерицидных облучателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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