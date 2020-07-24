2020-07-24T11:39:24+03:00
Общество

С 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает суперсервис “Я школьник”

Учащиеся смогут управлять своими дневниками, планировать дела и принимать участие в жизни учебного заведения и республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Платформа станет помогать школьникам в их развитии.Платформа станет помогать школьникам в их развитии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, что с 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает первый суперсервис “Я школьник”. Это комплекс цифровых услуг, с помощью которого учащиеся, среди прочего, смогут управлять своими дневниками, планировать дела и принимать участие в жизни школы и республики.

Так к последующему учебному году новый сервис научится выстраивать траектории развития ребенка на основе его успеваемости и интересов, сообщает ТАСС. Таким образом, платформа станет помогать школьникам и в их деятельности вне стен учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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