2020-07-23T17:37:22+03:00
Здоровье

В Татарстане выросло количество заболевших вирусной пневмонией

В Минздраве республики объяснили рост числа таких пациентов
Лика ИСАЕВА
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Все граждане с заболеваниями респираторного тракта стали просматриваться как потенциально подозрительные пациенты.Все граждане с заболеваниями респираторного тракта стали просматриваться как потенциально подозрительные пациенты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике зафиксирован рост заболеваний вирусной пневмонией - сейчас 8% от всех пневмоний являются вирусными. Всего с начала 2020 года было зафиксировано 7215 случаев это инфекции. При этом такой рост в Минздраве республики объясняют тщательным проведением исследований пациентов. Большинству из них делают компьютерную томографию, которая подтверждает предположения врачей.

По словам Жаворонкова, в целом этот показатель идет в тренде того, что все граждане с заболеваниями респираторного тракта стали просматриваться как потенциально подозрительные пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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