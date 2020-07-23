В Татарстане выросло количество заболевших вирусной пневмонией
Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике зафиксирован рост заболеваний вирусной пневмонией - сейчас 8% от всех пневмоний являются вирусными. Всего с начала 2020 года было зафиксировано 7215 случаев это инфекции. При этом такой рост в Минздраве республики объясняют тщательным проведением исследований пациентов. Большинству из них делают компьютерную томографию, которая подтверждает предположения врачей.
По словам Жаворонкова, в целом этот показатель идет в тренде того, что все граждане с заболеваниями респираторного тракта стали просматриваться как потенциально подозрительные пациенты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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